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Denizli'de kayıp 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber

Denizli'de dünden beri kayıp olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen arandığı dere yatağında ölü bulundu.

Haber Merkezi
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Denizli'de kayıp 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber
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Denizli'nin Honaz ilçesinde dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kocabaş Mahallesi'nde dün evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Şeşen'in (4) bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri Damlar mevkisinde, Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında çalışma yürüttü.

Nazlı Şeşen'in cansız bedeni, çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Nazlı Şeşen'in naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

Ne olmuştu?

Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Şeşen'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Şeşen'in evlerine yakın bir noktadaki demiryolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

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