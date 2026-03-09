  1. Ekonomim
  3. Denizli'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Denizli'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.02'de merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.