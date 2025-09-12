  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denizli'de maden ocağında göçük
Takip Et

Denizli'de maden ocağında göçük

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'de maden ocağında göçük
Takip Et

Karaismailler Mahallesi'ndeki bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle beline kadar toprakta mahsur kalan Hüseyin Turan ile Ömer Duran’ı toprak altından çıkarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madende meydana gelen iş kazasının ardından ekiplerin bölgede çalışma başlattığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. 2 işçi beline kadar toprak altında kaldı. Kendileriyle iletişim kuruyoruz. İşçilerin kısa süre içinde çıkarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyorBakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyorEkonomi

 

ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldıABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldıEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi öldü
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi öldü