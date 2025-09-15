  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denizli'de madendeki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti
Takip Et

Denizli'de madendeki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde madende meydana gelen göçükten yaralı olarak kurtarılan iki işçiden Hüseyin Turan (41), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'de madendeki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti
Takip Et

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde oluşan göçükte mahsur kalan ve ekiplerin yaptığı çalışmayla 27 saat sonra kurtarılan Turan, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı hastanede bulunan Ömer Duran'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında 12 Eylül Cuma günü göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Markette yangın çıkaran çocuk, devlet korumasına alındıMarkette yangın çıkaran çocuk, devlet korumasına alındıGündem
Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?Ekonomi
AFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldıAFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldıGündem
Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi

 

Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi