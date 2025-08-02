Denizli’de sağanak yağış: Yollar göle döndü, otobüsün üzerine ağaç devrildi

Denizli'de sağanak yağış sonrası Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde pek çok noktada alt yapı yetersizliği vatandaşları mağdur etti.

Göle dönen alt geçitte onlarca araç ve vatandaş mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerinde ise su baskını yaşandı.

Sağanak yağmur çileye döndü

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar yağmur ile beraber sevinçleri, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü.

Su baskınları yaşandı

Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok iş yeri ve ev altyapı yetersizliği sebebiyle hem kanalizasyon hatlarından baskın oldu hem de yağmur suyu tahliyesini sağlayan kanalların tıkalı olması nedeniyle taşkınlar yaşandı.

Alt geçit göle döndü

Pamukkale ilçesi Denizli -Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü.

Pek çok kişi alt geçitte mahsur kaldı

Birçok vatandaş ve çok sayıda araç görev denen alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı

Denizli'de sağanak ve fırtınanın etkisiyle belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü. Yolcu indirme bindirme sırasında yaşanan olayda yolcular panikle kaçıştı.

Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yolcu indirme ve bindirme yapmak üzere durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü. Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Herhangibi yaralanan olmazken ağaç devrilmesi sonucunda otobüste hafif maddi hasar meydana geldi.