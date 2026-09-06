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Denizli'de silahlı kavga: 2 kişi ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
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Denizli'de silahlı kavga: 2 kişi ölü, 3 yaralı
Takip Et

Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'ta faaliyet gösteren restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak başlattığı inceleme sürüyor.