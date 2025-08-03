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Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Halil Bozdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi
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Denizli'nin Honaz ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün ilçe merkezindeki arazisine çalışmaya giden Halil Bozdemir'e sağanaktan korunmak için ağacın altına sığındığı sırada yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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