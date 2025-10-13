Denizli'deki halk ekmek fabrikasında fare iddiası: Denetimin ardından üretim durduruldu

  1. Ekonomim
Denizli’de halk ekmek fabrikasında fare görüldüğü iddiasıyla yapılan denetimde hijyen eksiklikleri tespit edildi. Fabrikanın üretimi, eksiklikler giderilene kadar durduruldu.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare görüldüğü iddiası üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Bozburun Mahallesi’ndeki fabrikada yapılan incelemede zeminde ölü fareler ve küflenmiş kalorifer petekleri tespit edildi.

Görevliler, hamur karma makinesinin bulunduğu alan dahil tüm üretim bölümlerini denetledi ve fabrika hakkında resmî tutanak hazırlandı.

Ekiplerin incelemesi sonucunda ekmek üretim fabrikasında genel hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildiği öğrenildi.

İşletmenin ilgili yöneticilerine resmi yazının tebliğ edildiği ve fabrikada insan sağlığı ve gıda güvenilirliğini tehlike oluşturduğunun belirlenmesinin ardından tüm faaliyetlerin eksikliklerin giderilinceye kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

İdari yaptırım süreci ile ilgili işlemler ise devam ediyor.

