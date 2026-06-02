Denizli'deki otobüs faciasında ATS bilgisi bakanlığa iletilmemiş

Denizli'de, Pamukkale Turizm‘e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişinin yaşamını yitirdiği faciada otobüsün Araç Takip Sistemi (ATS) bilgisinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilmediği ortaya çıktı.

Denizli’de, Mustafa Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, 31 Mayıs Pazar günü Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs alevler içerisinde kaldı. Faciada, biri bebek 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu da yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs firmasını incelemeye aldı. Ankara‘da yürütülen çalışmalar kapsamında kazaya karışan firma ve sürücü ile ilgili çarpıcı bazı bulgular tespit edildi.

Muayene süresi dolmak üzereydi

45 BAH 834 plakalı otobüs, Pamukkale Ulaşım Seyahat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. adına biletli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen yetki belgesi kapsamında "EMİNE firması" adına tescilli olduğu kaydedildi.

Taşıma kapasitesi 42 koltuklu otobüsün, araç muayene süresinin dolmak üzere olduğu, 11 Haziran’dan sonra muayeneye girmesi gerektiği belirlendi.

ATS bilgisi iletilmedi

Taşıta ilişkin ATS bilgisinin firma tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilmediği ortaya çıktı. ATS; otobüsün konumunun, hızının, rotasının ve durumunun GPS uyduları ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

Sektör kaynakları, ATS bilgisinin Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilmemesinin nedenine ilişkin olarak "Bu sistem, güvenli ve planlı seyahat açısıdan önemlidir. Otobüslerde, bu sistemin kapatılması veya devre dışı bırakılması genellikle denetimlerden kaçma, kural ihlallerini gizleme amaçlıdır. Bu bağlamda, ATS bilgisinin Ulaştırma Bakanlığı'na verilmemesi ciddi bir sorundur" değerlendirmesini yaptı.

Sürücü ceza almış

Sürücü Mustafa Merdün’ün, kasten yaralama ve Vergi Usul Kanunu’na aykırı bazı fiillerden ceza aldığı da ifade edildi.