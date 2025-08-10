  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denizli’nin Honaz ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Denizli’nin Honaz ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli’nin Honaz ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - Resim : 1

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor.

Terörist başı Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladıTerörist başı Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladıGündem

 

Ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Cevdet Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanıyor: İşte kritik gündem maddeleri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanıyor: İşte kritik gündem maddeleri
Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
Terörist başı Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Terörist başı Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu duyurdu! Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem
Bakan Uraloğlu duyurdu! Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem