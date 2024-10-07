"Denizli'nin Seçil Erzan'ı" dolandırıcılığında adı geçen 3 kişinin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını ileri süren Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı önce akrabaları ve yakın çevresini daha sonra ise yüzlerce kişiyi kurdukları tuzağa düşürdü. Yatırımcıların yapacakları yatırımlardan yüksek kâr edeceklerini belirterek paraları toplayan şüpheliler, yatırımcı getirene ödeme sözü ile ağı genişletti. Şüpheliler çoğunluğu gurbetçiler ve yabancılardan oluşan mağdurlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kâr payı vaadinde bulundu.

48 kişiden 2 milyon 109 bin Euro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre frangı aldılar

Ayrıca her yatırımcı getirene yüzde 10 ödeme sözü veren şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin, şu ana kadar kendilerinden şikâyetçi olan Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’da yaşayan 48 mağduru 2 milyon 109 bin 272 avro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre frangı dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında Volkan Ç. ve Ertuğrul S. tutuklanırken; Sibel T., Tolga D. ve Hicabi P’nin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

"900 kişinin zarar gördüğünü düşünüyoruz"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre mağdur avukatı Anıl Aba, yaşananların kamuoyunda ‘Seçil Erzan olayı’ olarak bilinen vakanın aynısı olduğunu, dolandırıcılık olayının aynı sistemle ilerlediğini söyledi. MASAK raporuna göre şikâyetçi olan 48 mağdurun 3 milyon avro civarında dolandırıldığını ancak mağdur ve kazancın aslında daha yüksek olduğunu belirten avukat Aba “900 kişinin bu suçtan zarar gördüğünü düşünüyoruz. Ortalama 200 milyon avro civarında bir dolandırıcılık ağından bahsediliyor. 2 şirket sahibi tutuklandı. Ancak bu ekibin arkasında birçok kişinin olduğu söyleniyor. Şirket ortakları ve yöneticileri yakalama kararı çıkmadan yurt dışına kaçtılar” dedi.

MASAK raporunda "kara para" detayı

MASAK raporunda dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklamanın da olabileceğinin ifade eden mağdur avukatlarından Gizem Üğür “MASAK raporunda şüphelilerin banka hesaplarında birden fazla büyük meblağlarda para akışı var. Bu para akışları 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon gibi meblağlar” şeklinde konuştu.