  3. Denizlispor eski Asbaşkanı Mehmet Kavak, evinde ölü bulundu
Denizlispor’un eski asbaşkanlarından 60 yaşındaki Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta, 60 yaşındaki Mehmet Kavak, ailesinin kendisinden haber alamaması sonrası dairesinde kanlar içinde bulundu.

Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kavak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Kavak'ın yanında bulunan beylik tabancısıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Kavak kimdir?

Mehmet Kavak, Denizli’de inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Kavak, bir dönem Denizlispor’da Asbaşkanlık yaparak spor camiasında da aktif bir rol üstlendi. 2016’da iş yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetimden istifa etmişti.

