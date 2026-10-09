  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denizolgun dosyasında çiftlik çalışanı hakkında kırmızı bülten talep edildi
Takip Et

Denizolgun dosyasında çiftlik çalışanı hakkında kırmızı bülten talep edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Denizolgun’un çiftlik çalışanı, ve cesedini ilk gördüğü kişi olduğu iddia edilen Türkmen vatandaşı Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten formu hazırlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Denizolgun dosyasında çiftlik çalışanı hakkında kırmızı bülten talep edildi
Takip Et

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Denizolgun’un çiftliğinde seyis olarak çalışan Türkmen vatandaşı Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten formu hazırlandı.

Dosyadaki beyanlarda, Kadyrow’un Denizolgun’un cesedini ilk bulan kişi olduğu ifade edilmişti.

Kadyrow’un 2023 yılında Türkiye’den çıkış yaptığı, bu tarihten sonra ülkeye yeniden giriş yapmadığı belirlendi.

Haber Global'in aktardığına göre Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı. Denizolgun’un ölüm sebebine ilişkin dosyadaki raporlardan birinde ölüm nedeni olarak ‘beyin kanamasına bağlı doğal ölüm yazıyor bir başka raporda ise, göğsünde morluk olduğu belirtiliyor.

Başsavcılık ATK’dan bu çelişkilerin giderilmesini istedi.

21 ülkeye ihracat yapıyordu: Mutfak eşyası üreticisi iflasın eşiğine geldi21 ülkeye ihracat yapıyordu: Mutfak eşyası üreticisi iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Emekli promosyonları Ekim 2026 | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlarEmekli promosyonları Ekim 2026 | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlarEkonomi
Coca-Cola, Costa Coffee’yi satmak için yeniden harekete geçiyorCoca-Cola, Costa Coffee’yi satmak için yeniden harekete geçiyorŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi