Denizolgun dosyasında çiftlik çalışanı hakkında kırmızı bülten talep edildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Denizolgun’un çiftliğinde seyis olarak çalışan Türkmen vatandaşı Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten formu hazırlandı.

Dosyadaki beyanlarda, Kadyrow’un Denizolgun’un cesedini ilk bulan kişi olduğu ifade edilmişti.

Kadyrow’un 2023 yılında Türkiye’den çıkış yaptığı, bu tarihten sonra ülkeye yeniden giriş yapmadığı belirlendi.

Haber Global'in aktardığına göre Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı. Denizolgun’un ölüm sebebine ilişkin dosyadaki raporlardan birinde ölüm nedeni olarak ‘beyin kanamasına bağlı doğal ölüm yazıyor bir başka raporda ise, göğsünde morluk olduğu belirtiliyor.

Başsavcılık ATK’dan bu çelişkilerin giderilmesini istedi.