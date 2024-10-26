Deodorant, meşrubat şişesi, çakmak tüpünden patlayıcı yapmışlar! Polise saldıran şüpheliler yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde görevli polis ve özel harekat ekiplerine el yapımı patlayıcı atıp kaçan 2 şüpheli güvenlik güçlerinin titiz çalışması ve eş zamanlı operasyonu ile gözaltına alındı.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine saldıranlar yakalandı.

Deodorant, meşrubat şişesi, çakmak tüpü kullanmışlar

Polis ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesi ve çok yönlü araştırmanın ardından, atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı.

Operasyonla yakalandılar

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.