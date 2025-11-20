  1. Ekonomim
Deprem anı kamerada: Panikle dışarı kaçtılar (Video)

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında bir iş yerinde çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep kent merkezi ile bölgeye yakın olan İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Deprem anında yaşanan panik kamerada

Deprem sırasında İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar yer aldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

