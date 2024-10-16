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Deprem anında balkondan atlamaya çalıştı! Bir anlık tereddüt hayatta tuttu

Malatya’da meydana gelen 5.0’luk deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem anında korkuyla balkondan atlamaya çalışan bir kişi kameralara yansıdı. Bir anlık tereddüt genci hayatta tuttu.

Haber Merkezi
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Deprem anında balkondan atlamaya çalıştı! Bir anlık tereddüt hayatta tuttu
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Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.

O an saniye saniye kameralara yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Elazığ’da ise deprem anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan bir vatandaşın yaşadığı panik ve balkondan atlamaya çalıştığı an saniye saniye kaydedildi.

27 kişi yüksekten düşme nedeniyle yaralandı

Öte yandan, Elazığ’da 27 kişi deprem paniğiyle binalardan atlayarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Elazığ Valisi Numaran Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaralıları ziyaret etti.

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