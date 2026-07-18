Deprem anında çocukların panik dolu kaçışı kamerada (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kent genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de depremin etkisini gözler önüne serdi.

Aileleriyle birlikte bahçeye gitmek için evlerinin önünde bekleyen çocuklar, sarsıntının başlamasıyla büyük korku yaşayarak hızla kaçıştı. Çocukların panik dolu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.