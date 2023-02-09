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Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi

HSK tarafından deprem bölgelerinde görevlendirilen savcı sayısı 206'ya ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nin başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısının 206'ya ulaştığı bildirildi.

Buna göre Kahramanmaraş'a 53, ilçeleri Elbistan'a 12, Göksun'a 2, Hatay'a 54, ilçeleri Hassa'ya 5, İskenderun'a 14, Kırıkhan'a 5, Samandağ'a 2, Adıyaman'a 52, Malatya'ya 2 ve Osmaniye'ye ilave 5 savcı gönderildi.