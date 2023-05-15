Deprem bölgesi 'Cumhur' dedi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy sayım işlemi tamamlanmak üzere.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranının yüzde 91,93 olduğunu duyurdu. Yener, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,79, Sinan Oğan'ın yüzde 5,29 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

6 Şubatta yaşanan depremlerin en çok etkilediği 11 ildeki seçim sonuçları merak ediliyordu. Hatay'da 1 milyondan fazla seçmenin 900 bine yakını sandığa gitti. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sırayı aldığı Hatay'da bu kez Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu az bir farkla birinci çıktı.

Deprem bölgelerindeki oy oranları :

Hatay

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,07

Erdoğan: Yüzde 48,03

Kahramanmaraş

Erdoğan: Yüzde 71,88

Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20

Malatya

Erdoğan: Yüzde 69,39

Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,02

Gaziantep

Erdoğan: Yüzde 59,76

Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,65

Adana

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,89

Erdoğan: Yüzde 43,92

Adıyaman

Erdoğan: Yüzde 66,33

Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09

Osmaniye

Erdoğan: Yüzde 62,33

Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,70

Şanlıurfa

Erdoğan: Yüzde 62,01

Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,06

Diyarbakır

Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96

Erdoğan: Yüzde 26,48

Elazığ

Erdoğan: Yüzde 67,19

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,19

Kilis

Erdoğan: Yüzde 65,62

Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87

(Oyların yüzde 100'ü sayıldı)