Deprem bölgesinde 100 bin konutun inşası başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının temellerini süratle attıklarını belirterek, "Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde depremzedelerle oruç açtığı iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayını tebrik ettiğini, iftara katılanlarla bir araya gelmesinden dolayı gönül bağının daha da güçlendiğini hissettiğini söyledi.

Erdoğan, "Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl." sözüne değinerek, "Ramazanın sizlerle birlikte tüm milletimize, tüm insanlığa bereket, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Rabbim bizleri bu mübarek günlerin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbim 11 ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif'i mağfiretimize, kurtuluşumuza, arınmamıza vesile kılsın. Sizlerin şahsında tüm Kocaeli'nin pazartesi gecesi kavuşacağımız bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadrini ve bayramını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sene ramazanı özellikle depremzedelerle beraber idrak etmeye itina gösterdiklerini belirten Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da afet mağduru vatandaşlarla farklı vesilelerle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde destan yazan arama kurtarma ekiplerini ve belediyelerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan vatandaşlarla oruçlarını açtıklarını belirtti.

Daha önce birkaç kez gittiği depremzede illerini ramazanın başından beri tekrar tekrar ziyaret ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Perşembe günü Malatya'da, dün Diyarbakır'daydık. Deprem konutlarımızın temellerini süratle atıyoruz. Yarın da inşallah Şanlıurfa'da olacağız. Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu. Allah nasip ederse Şanlıurfa'yla birlikte bu rakam çok daha büyüyecek. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız. Hatay hariç tüm illerimizde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz. Enkazlar kalkıp yeni inşaatlar yükseldikçe deprem bölgesinde umutların güçlendiğine şahit oluyoruz. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz, bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor."

Erdoğan, resmi kurumlardan belediyelere kadar devletin tüm birimlerinin, mülki idare amirlerinden sağlıkçılara, polislere, mimarlara kadar tüm kamu personelinin, gönüllüsünden hayırseverlerine kadar tüm sivil toplumun, devletin ve milletin tüm imkanlarıyla tam kadro sahada olduğunu anlattı.

Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bölge dışında kalan diğer illerimiz, deprem mağduru vilayetlerimize düzenli yardım gönderiyor. Kocaeli Valiliğimiz bugüne kadar toplam bin 500 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Kahramanmaraş'ta ilimiz adına prefabrik ve konteyner çarşıların kurulumuna başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, arama kurtarma ekiplerinden, itfaiye ve iş makinalarına elindeki tüm imkanları bölgeye yığdı. Hatay'ın Defne ilçesinde yıllık 250 bin kişiye hizmet verecek 54 yataklı Kocaeli Hastanesi'nin kurulumunu 20 günde tamamladı." diye konuştu.