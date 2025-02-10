Deprem bölgesinde 650 bin kişi hâlâ konteynerde yaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nda, deprem bölgesinde hâlâ konteyner kentlerde yaşayanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre bölgede toplam 395 konteyner kent bulunuyor. 144 bini kent merkezlerinde, 70 bini ise kırsal alanlarda olmak üzere toplam 214 bin konteynerde yaklaşık 650 bin kişi barınmaya devam ediyor.

Hatay'da 204 bin kişi konteynerda yaşıyor

Kırsal bölgeler hariç, kentlerdeki konteyner sayıları ve buralarda yaşayan kişi sayıları şöyle sıralandı:

Hatay: 204 konteyner kentte 171 bin 54 kişi

Adıyaman: 55 konteyner kentte 69 bin 770 kişi

Malatya: 75 konteyner kentte 80 bin 485 kişi

Kahramanmaraş: 41 konteyner kentte 52 bin 493 kişi

Gaziantep: 11 konteyner kentte 16 bin 601 kişi

Osmaniye: 4 konteyner kentte 7 bin 82 kişi

Diyarbakır: 1 konteyner kentte bin 546 kişi

Elazığ: 1 konteyner kentte 812 kişi

Adana: 1 konteyner kentte 60 kişi

Şanlıurfa: 1 konteyner kentte 10 kişi

Kilis: 1 konteyner kentte 3 kişi

Toplamda kentlerde 399 bin 916 kişi konteynerlerde yaşamaya devam ediyor.

Raporda kırsal bölgelerde konteyner kentlerde barınan kişi sayısının 250 bin 155 olduğu belirtildi.

Konut ve iş yeri teslim durumu

Afet konutlarının inşasıyla ilgili bilgilere de yer verilen raporda, 391 bin 245 konut hak sahibinden 201 bin 431'ine konutların teslim edildiği ancak 189 bin 814 hak sahibinin konutlarını henüz teslim almadığı belirtildi.

İş yerlerine dair verilere göre 42 bin bir iş yeri hak sahibinden yalnızca 149'una iş yerleri teslim edilirken, 41 bin 852 hak sahibinin bekleyişi sürüyor.