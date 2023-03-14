Deprem bölgesinde çok kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 15 ilde şiddeti yağış uyarısı yaptı. 4 ilde fırtına 15 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Deprem bölgesindeki bazı iller için turuncu kodla yapılan uyarı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olacak.

Deprem bölgesinde çok kuvvetli yağış

Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerinde buzlanma ve don uyarısı

Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Turuncu kodla uyarılan iller:

Adana (gök gürültülü sağanak), Adıyaman (gök gürültülü sağanak), Diyarbakır (gök gürültülü sağanak), Elazığ (gök gürültülü sağanak), Gaziantep (gök gürültülü sağanak), Malatya (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak), Mardin (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak), Kilis (gök gürültülü sağanak).

Sarı kodla uyarılan iller:

Balıkesir (fırtına), Bingöl (kuvvetli yağış), Çanakkale (fırtına), Erzincan (kuvvetli yağış), Mersin (gök gürültülü sağanak), İzmir (fırtına), Manisa (fırtına), Tunceli (kuvvetli yağış), Osmaniye (gök gürültülü sağanak).

Deprem bölgelerindeki illerde hava sıcaklıkları

Kahramanmaraş

Hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 15 derece,

Hatay

Hava sıcaklığı bugün en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Gaziantep

Hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 14 derece,

Malatya

Hava sıcaklığı bugün en düşük 6, en yüksek 9 derece,

Şanlıurfa

Hava sıcaklığı bugün en düşük 11, en yüksek 16 derece,

Adıyaman

Hava sıcaklığı bugün en düşük 11, en yüksek 12 derece,

Adana

Hava sıcaklığı bugün en düşük 12, en yüksek 18 derece,

Diyarbakır

Hava sıcaklıklığı bugün en düşük 7, en yüksek 14 derece,

Kilis

Hava sıcaklığı bugün en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Osmaniye

Hava sıcaklığı bugün en düşük 11, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.