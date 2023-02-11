Deprem bölgesinde gezici eczaneler görevde

ANKARA

Türkiye Eczacılar Birliği, deprem bölgesinde oluşturduğu konteyner eczaneler ve ihtiyaç noktasına ulaşabilen mobil TIR eczaneler ile hizmet veriyor. Bu çalışmaların bölge eczacı odaları ile Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yürütüldüğü bildirildi.

TEB ayrıca 11 Şubat günü 50 ton ilaç, tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemelerini bölgeye gönderdi. TEB’in hizmet veren konteyner eczaneleri ile mobil eczanelerin güncel yer bilgileri https://afet.teb.org.tr/ adresinden takip edilebiliyor.

Vatandaşlar ilaç toplayıp dağıtmamalı

Öteyandan Ankara Eczacı Odası yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşların kendilerinin ilaç toplayarak bölgede dağıtma ya da ulaştırmaya çalışılmaması konusunda uyarıda bulundu. İlaçların saklanma ve ulaştırma koşullarının özel olduğu hatırlatılan açıklamada, iyi niyetli olsa da bu tür girişimin süreci zorlaştırma ya da sağlık riski oluşturabileceğine işaret edildi.

Vatandaşların bu tür kampanyalara katılmak istiyorlarsa eczacı odası ya da TEB tarafından başlatılan kampanyalara katılmaları önerildi.