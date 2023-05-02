Deprem bölgesinde hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi olan 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.