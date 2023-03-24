Deprem bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı!

Ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.



Kuvvetli yağışlara dikkat!

Deprem bölgesinde yağışların öğlen Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14



İstanbul: Parçalı bulutlu 15



İzmir: Parçalı bulutlu 20



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 23



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı 21



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12



Trabzon: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu 11



Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8



Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18 (Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)