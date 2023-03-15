Deprem bölgesinde kuvvetli yağışlar geç saatlere kadar sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar süreceğini bildirdi.



Deprem bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve can kayıplarından sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarı yaptı. Deprem bölgesinde yağışlar bu gece geç saatlere kadar sürecek. Meteoroloji, “Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise şiddetini azaltarak devam edeceği tahmin edilmektedir” açıklamasını yaptı.

Yurtta hava durumu

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçecek.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde bekleniyor.



Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı tehlikesi sürüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.



Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Turuncu kodla uyarılan iller:

Adana (gök gürültülü sağanak), Adıyaman (gök gürültülü sağanak), Diyarbakır (gök gürültülü sağanak), Elazığ (gök gürültülü sağanak), Gaziantep (gök gürültülü sağanak), Malatya (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak), Mardin (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak), Kilis (gök gürültülü sağanak).

Sarı kodla uyarılan iller:

Balıkesir (fırtına), Bingöl (kuvvetli yağış), Çanakkale (fırtına), Erzincan (kuvvetli yağış), Mersin (gök gürültülü sağanak), İzmir (fırtına), Manisa (fırtına), Tunceli (kuvvetli yağış), Osmaniye (gök gürültülü sağanak).

Bazı illerdeki hava sıcaklıkları

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15,



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14,



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 20,



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21,



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18,

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12,



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11,



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 12,



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. 16