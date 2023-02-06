Deprem bölgesinde ücretsiz internet ve SMS tanımlandı

ANKARA (EKONOMİ)-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), deprem bölgesindeki tüm ankesörlü telefonların ücretsiz olarak kullanıma açarken, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz internet, konuşma ve SMS tanımlamaları yapıldı.

BTK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar ücretsiz olarak kullanılabilir.” ifadeleri yer aldı.