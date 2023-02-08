Deprem bölgesinde yayın yapan kanallardan uydu ücreti alınmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen deprem bölgelerinde yayın yapan kanallardan 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacağını duyurdu.
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden deprem bölgesinden yayın yapan kanallara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, “OHAL ilan edilen deprem bölgelerimizde yayın yapan uydu kanallarımızdan 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacaktır. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesine yer verildi.