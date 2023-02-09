Deprem bölgesindeki 5 ilde tır ve konteyner eczaneler kuruldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde, Türk Eczacıları Birliği (TEB) bünyesindeki eczacılar ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti için harekete geçti.

Bu kapsamda, TEB tarafından büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.

Depremden etkilenen 5 ildeki 8 seyyar eczanenin konum bilgileri şöyle:

Kahramanmaraş Merkez: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat

Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi

Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı

Gaziantep İslahiye: İtfaiye Meydanı

Malatya Merkez: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Adıyaman Merkez: Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı.

Öte yandan, yarından itibaren bölgeye gönderilen 5 adet geniş kapasiteli şişme sahra eczanesi de hizmet vermeye başlayacak.