Deprem destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ödemelerin başladığını açıkladı. AFAD'tan da yapılan açıklamada 10 bin TL'lik hane başı destek ödemelerine başlardığı açıklandı.

İkametgah bilgisi yapılan ödemelerde 337 bin 933 hanenin tespit çalışmaları tamamlandı ve ödemeler yapılmaya başlandı.

Konutları hasar gören vatandaşlarımıza yapılan 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleriyle ilgili Basın Duyurusu şu şekilde:



