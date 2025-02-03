Deprem fırtınasının ardından Bodrum’da tedirgin eden çekilme

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sonrası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz suyu çekilmesi halk arasında endişe yarattı. Bodrum'un turistik Gümbet Plajı'nda 21 Temmuz 2017'deki depremden sonra deniz suyu yaklaşık 100 metre geri çekilmiş, tekneler karaya oturmuş ve araçlarda hasar meydana gelmişti.

Tekneler karaya oturdu

Aynı Gümbet plajında iki gündür deniz suyunun 8-15 metre civarında geri çekilmesi, gel-git olaylarının artması vatandaşı tedirgin etti. Sözcü'nün haberine göre koyda geri çekilmeler nedeniyle adacıklar oluştu, tekneler karaya oturdu. Oluşan adacıkları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Ali Kemal Çetin “2017’e bir tsunami felaketini yaşadık, o günden sonra böyle bir çekilme görmedik, tedirgin oluyoruz, ama yapacak bir şey yok, Ege Denizi’nde olan depremlerden Bodrum’un etkilenmemesi mümkün mü” dedi.

Yapıların yüzde 50'si depreme uygun değil

Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Yaşar Filiz ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Tabii ki bu depremlerden tedirgin olmalıyız. Bodrum’da özellikle 20 yıl önceden yapılan çoğu kooperatif binaları depreme dayanıksız . İlçedeki binaların yüzde 50 si deprem yönetmeliklerine uygun değil. ÜÇ hafta önce Bodrum Turgutreis karayolunda devletin yaptığı istinad duvarı deprem olmadan çöktü. Gerisini siz düşünün” diye konuştu.