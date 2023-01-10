Deprem iki ilde hissedildi

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre açığında meydana gelen deprem, 14,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

2 ilde hissedildi

Deprem, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında hissedildi.

Son günlerde sismik hareketliliğin olduğu Midilli Adası'nda saat 10.38'de 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem sonrası bazı kişiler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Depremin, bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.