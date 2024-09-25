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Deprem malzemelerini stoklayıp satan 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini sattığı belirlenen barınma merkezi çalışanı biri öğretmen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Deprem malzemelerini stoklayıp satan 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı
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Deprem döneminde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine kurulan Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nden kamu mallarının çalınarak satıldığı yönünde duyumlar alınması üzerine il emniyet müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, takribi değeri 1.5 milyon TL olan konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

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