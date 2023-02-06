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Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi

Türkiye'de bu sabah 10 ilde yaşanan depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 günlük milli yas ilan etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat Pazar gününe kadar ülkede ulusal yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." 

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