Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem bölgesi güncel yol durumunu açıkladı. Buna göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açıldı.

Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı geçişi arası depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Birinci alternatif olarak (Malatya-Darende) ayrım-Elbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan; ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahta-Adıyaman güzergahı kullanılarak ulaşım sağlanıyor.

Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşım, Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahından gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişi durduruldu.

KGM, deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipman ile çalışma yürütüyor.

Ayrıca 99 Karayolu Denetim İstasyonundaki denetim çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Kapalı yol kalmadı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Twitter hesabı üzerinden deprem deneyiyle kapanan yollara ilişkin yaptığı son açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı ifade edildi.