Deprem provokasyonu yapan 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, sanal ortamda deprem provokasyonu yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürüyor.

Sosyal medya platformlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 771 hesap yöneticisi belirlendi. Bunlardan 395'i hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 127 şüpheliden 24'ü, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 76 internet sitesi kapatıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili de gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.