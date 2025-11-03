  1. Ekonomim
  3. Deprem son dakika: İstanbul’da deprem mi oldu, hangi şehirler sallandı? 3 Kasım 2025
Her gün birçok ilde deprem yaşanırken, 3 Kasım 2025 tarihinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki deprem nerede oldu? İşte 3 Kasım 2025 son depremler..

Türkiye’de her geçen gün farklı bir ilde deprem meydana geliyor. Genelde Balıkesir depreminin artçıları yaşansa da, zaman zaman bağımsız depremler de gerçekleşiyor.

Peki 3 Kasım 2025 son depremler neler, İstanbul’da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte İstanbul, Balıkesir ve İzmir son depremler…

SON DEPREMLER - 3 KASIM 2025

Sosyal medyadan binlerce kişi, İstanbul ve İzmir’de deprem hissettiklerini bildirdi. Peki son depremler nerede oldu?

AFAD, saat 15,35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bu deprem, hem Marmara hem de Ege bölgesinde hissedildi.

 

