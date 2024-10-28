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Deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Depreme dirençli Adana'yı kurun!

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı geldi. Görür, “Doğu Anadolu Fayı, 6 Şubat depremlerinde stres birikti. Yeni depremler yaşanabilir demiştik. Deprem dirençli bir Adana inşa edin,” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Depreme dirençli Adana'yı kurun!
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Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.07'de gerçekleşen depremin yerin 20,13 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

Naci Görür'den uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!"

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