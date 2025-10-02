Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor

  1. Ekonomim
Marmara Denizi'nde meydana gelen merkez üssü Tekirdağ olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından çevre illerde büyük panik yaşandı. Okullar tahliye edilirken, bazı iş yerleri de mesaiyi bugün için yarım bıraktı. Korkutan deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da büyük panik yaşandı. 

Ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.

Trafik yoğunluğu artıyor

Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk var

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda araçlar güçlükle seyrediyor

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.

