Deprem sonrası Prof. Tüysüz: 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı

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AFAD'ın büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladığı deprem, İstanbul'a yakınlığı ve derinliğinin yüzeye yakın olması nedeni ile endişe ile karşılanmıştı.

Prof. Okan Tüysüz, "İstanbul ile bağlantılı değil" bilgisini verdi. Tüysüz, olası İstanbul depremi diye adlandırılan depremin ise Adalar fayı ile ilgili olduğunu hatırlattı.

Prof. Okan Tüysüz, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Çınarcık Çukuru içinde meydana geldi, çok sayıda fay var, ihtimal, 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı, İstanbul ile bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar Fayı değil.” bilgisini verdi.