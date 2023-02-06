Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 427 ölü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta da hissedildi.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye'de deprem nedeniyle en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Mısır, Lübnan, Irak ve KKTC ile GKRY'den de hissedildi

Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.