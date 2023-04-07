Deprem tepkisi: On binlerce insan hayata tutunmaya çalışırken iletişimi niye kestiğinizi açıklayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilk günlerinde sosyal medyada yapılan bant daraltma uygulaması ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Akın, sosyal medya üzerinde yurttaşların yardım talebini ilettiğine ve arama kurtarma çalışmalarının organize edildiğine dikkat çekti.

Akın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Deprem felaketinin ardından ilk 48 saat deprem bölgesine ulaşamayan iktidar, enkaz altında kalan vatandaşlarımız ile yardıma koşan vatandaşlarımızın haberleşmelerini ve yardım organizasyonunu yürüttükleri sosyal medyaya kısıtlama uyguladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bant daraltma uygulamasının başlamasının hemen ardından önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na giderek bu anlamsız uygulamanın gerekçesini sorduk, daha sonra da konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. İki ay boyunca bu konuda hiçbir açıklama yapılmazken; Ulaştırma Bakanı en çok ihtiyacın duyulduğu bir anda iletişimi kestiklerini ‘Gerekli bir durum vardı ki yapıldı. Yapılması gereken konuydu’ diye savunarak adeta itirafta bulundu.

Sayın Bakana sesleniyorum: Bu gerekli durumun teknik olarak izahı olduğunu da söylüyorsunuz. Depremde hayatını kaybeden 10 binlerce vatandaşımızın yakınlarına, depremzede vatandaşlarımıza açıklayın gerekli durumu. Henüz enkaz altında 10 binlerce insanımız hayata tutunmaya çalışırken iletişimi niye kestiğinizi açıklayın? Deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçti. İktidar hala çadırda barınan milyonlarca vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyor. Tüm bunlar ortadayken çıkıp yaptık, oldu mantığıyla iletişimi kestiğinizi söylüyorsunuz. En çok ihtiyaç duyulduğu anda iletişimi kesmek, enkaz altında hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımızı ölüme mahkûm etmek değil midir?”