Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: Bu aralar o bölgeye ve çevresine dikkat!

Bitlis Tatvan’da yaşanan AFAD'a göre 4.5, Kandilli'ye göre 4,6 büyüklüğündeki deprem bölgede tedirginlik yarattı. Daha önce bölge için “Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar” diyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ilk değerlendirmesini yaptı. Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat” ifadesini kullandı.

Bitlis'te deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Bitlis'teki depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis Tatvan depremi sonrası X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görür, daha önce deprem beklediğini söylediğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis-Yumrukaya/ Tatvan’da 4,7 deprem oldu. Daha önce buralarda deprem beklediğimizi söylemiştik zira 6 Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis-Zagros hattını ve Van Gölü güneyini baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat."