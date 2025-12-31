Deprem Uzmanı Prof. Bektaş’tan dikkat çeken sözler: Amerikalıların deprem uyarısı tesadüf değil

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemleri içeren bir bilgilendirme yayımlayarak ABD vatandaşlarını olası bir depreme karşı uyardı.

Paylaşımda, kapalı alanlarda “çök–kapan–tutun” yönteminin uygulanması, asansörlerden uzak durulması ve gaz kokusu alınması halinde binanın terk edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışarıda olanlara ise açık alanlara yönelmeleri, artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları ve yerel makamların talimatlarını izlemeleri çağrısı yapıldı.

ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?



Deprem sırasında eğer içerideyseniz:



Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.… pic.twitter.com/Es6NM8KTgR — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) December 30, 2025

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, ABD’nin bu uyarısının rastlantı olmadığını belirterek, son dönemde bilimsel yayınlar ve uluslararası basında yer alan analizlerin deprem risk algısını yükselttiğine dikkat çekti.

Bektaş, Science dergisinde yayımlanan İstanbul deprem tehlikesi makalesi ile New York Times’ta çıkan haberlerin, Türkiye’deki sismik riskin küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine neden olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş, söz konusu uyarıların “kesin bir deprem olacak” anlamına gelmediğini, ancak artan bilimsel verilerin ve risk değerlendirmelerinin diplomatik bir yansıması olduğunu vurguladı.