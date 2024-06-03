Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ersoy İstanbul depremiyle ilgili en kötü senaryoyu açıkladı: 7 üzeri...

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde, hastane öncesi, afet, deprem, salgın, nükleer saldırılar gibi can ve mal kaybının olduğu dönemlerde aktif rol oynayan acil tıp alanına dikkati çekmek amacıyla "2. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu" düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Acil Tıp Uzmanları Derneğinin (ATUDER) işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma acil tıp doktorları, deprem, arama ve kurtarma görevlileri gibi bu alanda çalışan uzmanlar ve öğrenciler katılım sağladı.

"İstanbullular şu an depremle kumar oynuyor"

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “ İstanbul’da deprem” başlıklı sunumunda Türkiye’de daha önce yaşanan depremlere ilişkin kritik bilgiler vererek beklenen büyük Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Dünyadaki en önemli müdahale ekiplerine sahibiz ancak İstanbul’da büyük bir deprem karşısında kaç sokağa girebiliriz ki?” diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti: “Hatay’da bunu yaşadık. İş müdahaleye kaldıysa biz ölmüşüz demektir. Tarih tekerrürden ibaret. İstanbullular şu an depremle kumar oynuyor” ifadelerini kullandı.

Tüm sorun yapı stokunda

“İstanbul tüm Türkiye’ye bakabilir ancak tüm Türkiye İstanbul’a bakamaz” diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’un neden önemli olduğunu şu cümlelerle anlattı: “Nüfus açısından 20 milyona yakın nüfus var, 1,5 milyon bina var, kültürel yapılar burada, ulusal gelirimizin en az yüzde 35’i buradan geliyor. Deprem tehlikesi var. İstanbul için çok şey yapıldı. Pek çok şey yapılsa da yeterli değil. Tüm sorun yapı stokundan kaynaklanmaktadır.”

Zemini kötü riskli bölgeler

Olası bir Marmara depreminde İstanbul’da büyük heyelanlar meydana gelebileceğini belirten Dr. Şükrü Ersoy, o bölgeleri şöyle sıraladı: “Örneğin Büyükçekmece, Küçükçekmece, Güngören, Avcılar, Bağcılar, Esenler gibi yerlerin zeminleri kötüdür. Heyelan meydana gelebilir.”

"Deprem mutlaka olacak! Güneyde 2 kol da tehlikeli"

Marmara’da depremin Kocaeli’nde sonra Düzce’de devam ettiğine dikkat çeken Ersoy, “İstanbul’da 2019’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem paniğe neden oldu ve bazı binalar hasar aldı. Bu büyük depremin provasıydı. Ama eninde sonunda deprem olacak. 7 üzerinde, en kötü senaryo 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması yönünde. Biz hep Kuzey kolunu konuştuk, bir de güney kolları var. Bolu’dan itibaren Marmara’nın güneyine doğru 2 tane kol var ve bu kollar da çok tehlikeli. 7 üzerinde depremler yaratabilir” dedi.

İstanbul’da bu bölgeler Türkiye’nin en sağlam zemini

İstanbul’un zeminiyle ilgili bilgi veren Ersoy, “Anadolu yakasının neredeyse tamamı, Avrupa’da Haliç’in kuzey kısmına denk gelen yerler Türkiye’nin en sağlam zeminleri. Ancak yapı stoğu o kadar gelişti ki depreme karşı hassas zemin üzerindeler artık. Buralardaki zeminler için daha dikkatli olmamız lazım. Aslında zemin zayıf ama uygun yapılmış bir binadaysanız güvenli yerdesiniz. Ancak en sağlam zeminde bile kötü bir binadaysanız yine tehlikedesiniz” dedi. “Ayrıca dere yataklarının olduğu yerler en tehlikeli yerlerdir” diyen Ersoy, “Deprem dalgaları geçemediği yerlerde takılıyor ve üstündeki binalara kuvvet bindirip çökertir. Ayrıca son zamanlarda yapılan 30 katlı binalar var, bunlar da risk oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kritik konular masaya yatırıldı

Sempozyumda “Yapay Zeka ve Hastane Öncesi Acil Sağlık”, “İntraOsseöz, Krikotirotomi, İğne Dekompresyon Uygulama İlkeleri”, “Bezmialem Vakıf Üniversitenin Afete Hazırlığı ve BEZAK”, “KBRN Nedir?” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. “KBRN Kıyafetleri ve Özellikleri”, “Arama Kurtarma Operasyonları Yönetimi AFAD İl Başkanlığı”, “İtfaiye Birimlerinin Afet Anındaki Yeri ve Önemi” sempozyumda anlatıldı. Sempozyumun ikinci günü ise “Askeri Alanda Paramedik Olmak”, “Depremde Paramediklerin Yeri ve Önemi”, “Acil Çağrı Merkezinde Paramedik Olmak”, “112 Acil Sağlık Hizmetlerine Genel Bir Bakış Açısı”, “Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Yöntemleri”, “Stresle Başa Çıkma Yöntemleri”, “Acil Serviste Paramediklerin Önemi” başlıklı konular ele alındı.