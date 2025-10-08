  1. Ekonomim
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’da beklenen depremin ulaşabileceği en yüksek büyüklüğü açıkladı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelebilecek olası depremin ulaşabileceği en yüksek büyüklüğü açıkladı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Ana Marmara Fayı kısmen creep yapıyor" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında, "Tam creep ( sürünme) yapan faylar deprem enerjisi birikiremezler" ifadelerini kullanırken bilimsel referanslara atıfta bulunarak olası Marmara Depremi'nin büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ancak 6.6 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Prof. Bektaş şunları kaydetti:

"Ancak, 15 km derinlikte sürünen Orta Marmara Fayı 20 km uzunluğundaki bir kilitli engele ( asperit, Temblor, 2025 ) stres yükleyip kırdığı için 2025 M6,2 depremi oluştu.

Daha doğuda Adalar Fay segmeninin oluşturduğu 1963 M6,3 depremide benzer şekilde gelişmiş olmalıdır.

Dünya ölçeğinde bu şekilde davranan faylar istatiksel olarak ancak M6,6 büyüklüğünde deprem üretebilir.

Ana Marmara Fayı kısmı creep yapan M6,6 üretebilen Hayward Fayına benzer."

