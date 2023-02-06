Deprem uzmanları işaret etti: Sultansuyu Barajı boşaltılacak

Malatya'da Valiliği şehrin sınırları içindeki Sultansuyu Barajı'nın tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

Malatya Valiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada: "DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerimiz kontrol edildi. Sultansuyu barajı tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.