Deprem yıldönümü 6 şubatta okullar tatil mi?

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi etkiledi. Depremzedelerin kayıplarını anması için tören gerçekleştirilecek. Peki, 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Salı günü okullar tatil mi? Güncel bilgileri sizler için derledik...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. Fakat 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi açıklama yok. Tüm deprem bölgesinde böyle bir kararın alınıp alınmayacağı kamuoyunun merak konusu olmaya devam ediyor.