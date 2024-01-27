Depremde 100 kişi ölmüştü... Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ocak saat 17.50 sıralarında Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda-İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, kontrol noktasından geçen bir şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şahsı durdurdu. Kimlik bilgilerinin Nurettin Özcan (62) olduğunu tespit eden ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Şüphelinin, Diyarbakır’da bulunan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli, 24 Ocak’ta “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.