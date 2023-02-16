Depremde 248 saat sonra gelen mucize kurtuluş
Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 248 saat geçtikten sonra bir genç kız enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Arama ve kurtarma çalışmalarının 11. gününde bir mucize daha yaşandı.
Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanında enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 7.7, 7,6'lık büyük depremlerin üzerinden 248 saat geçtikten sonra mahsur kaldığı binanın enkazından sağ kurtarıldı.
Enkazda çalışan AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.
Yapılan titiz çalışmalar sonucu genç kız sağ olarak enkazdan kurtarıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aleyna Ölmez'in kardeşinin de enkaz altında sağ olabileceği duyumu üzerine enkazda hassas burunlu köpeklerle arama yapılıyor.